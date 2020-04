Grote brand bedreigt kerncentrale Tsjernobyl

De voormalige kerncentrale Tsjernobyl in Oekraïne wordt bedreigd door een grote bosbrand. De Russische tak van Greenpeace heeft gewaarschuwd dat het vuur de centrale tot op een kilometer is genaderd.

Het vuur woedt al meer dan een week en heeft duizenden hectaren verwoest. De autoriteiten verdenken een 27-jarige man van brandstichting. Plaatselijke media hebben bericht dat honderden brandweerlieden zijn ingezet om de brand te blussen.

De autoriteiten benadrukken dat het stralingsniveau rond de kerncentrale niet is gestegen. Ook zou kernafval dat in het gebied ligt opgeslagen niet in gevaar zijn. Het zou in brandbestendige gebouwen liggen en het bos in de omgeving is al omgehakt.

President Volodimir Zelenski laat zich bijpraten over de brand. „Het publiek moet de waarheid te horen krijgen en veilig zijn”, stelde hij volgens media in zijn land. Hij bedankte brandweerlieden voor hun moed.

In Tsjernobyl vond in 1986 een nucleaire ramp plaats. Daardoor werd het gebied rond de kerncentrale onbewoonbaar. Greenpeace Rusland waarschuwt dat een brand in de omgeving van zo’n nucleaire installatie altijd een risico vormt.