Grote beving van 7,6 in Caribisch gebied

In het Caribisch gebied heeft in de buurt van Honduras een grote zeebeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Er zijn geen meldingen van gewonden of grote schade. Een eerder afgegeven tsunamiwaarschuwing is weer ingetrokken.

De beving had plaats op een diepte van 33 kilometer. Het epicentrum lag in de Caribische Zee zo’n 202 kilometer ten noordoosten van de Hondurese kustplaats Barra Patuca.

De krachtige schok was tot in Tegucigalpa voelbaar. In de hoofdstad van Honduras trilden de ramen, maar voor zover bekend is daar geen schade.