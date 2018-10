Grote betoging voor onafhankelijkheid Taiwan

Onder het motto ‘zeg nee tegen China’ hebben tienduizenden Taiwanezen in de hoofdstad Taipei voor volledige onafhankelijkheid gedemonstreerd. Ze eisen dat de Taiwanese regering een referendum houdt over formele afscheiding van China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie.

De roep om onafhankelijkheid brengt de Taiwanese regering in een lastig parket. President Tsai Ing-wen is voor een onafhankelijke koers ten opzichte van Peking, maar ze wil de kwestie niet op het spits drijven. Haar partij deed dan ook niet mee aan de demonstratie, maar organiseerde een eigen bijeenkomst in de havenstad Kaohsiung.

Taiwan, dat ruim 23 miljoen inwoners telt, noemt zichzelf officieel de Republiek China. Het was in 1949 het toevluchtsoord van de nationalistische Chinese regering, nadat op het vasteland de communisten de macht hadden gegrepen. De meeste landen erkennen Taiwan niet officieel als zelfstandig land, omdat China weigert diplomatieke betrekkingen te onderhouden met landen die dat wel doen.