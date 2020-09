Grote betoging tegen coronamaatregelen gepland in Düsseldorf

Tegenstanders van maatregelen tegen de corona-epidemie plannen een grote demonstratie in Düsseldorf. Ze hebben een betoging aangemeld voor zondag 20 september met mogelijk 50.000 deelnemers, zei een politiewoordvoerder van de niet ver van de Nederlandse grens gelegen stad.

De politie gaat in gesprek met de organisatoren over de publieke veiligheid. Of het gaat om dezelfde mensen die achter de recente grote anticoronademonstraties in Berlijn zaten, kon de woordvoerder niet zeggen. Die groep heeft een nieuw protest gepland voor 3 oktober, in het Zuid-Duitse Konstanz.

Een betoging in de Duitse hoofdstad trok eind vorige maand volgens de politie een kleine 40.000 mensen, die in veel gevallen geen mondkapje droegen of afstand hielden. Bij schermutselingen werden een paar honderd arrestaties verricht.

Toen veel deelnemers al waren vertrokken, braken demonstranten door een afzetting en bestormden de trappen van de Reichstag, het Duitse parlementsgebouw. Onder hen waren rechts-extremisten en zogenoemde Reichsbürgers, die de Duitse staat niet erkennen.

Het stadsbestuur van Berlijn besloot vorige week mondmaskers verplicht te stellen voor bijeenkomsten van meer dan honderd mensen.