Grote betoging Hongkong tegen uitleveringsplan

Duizenden inwoners van Hongkong zijn de straat op gegaan. Ze demonstreren tegen een geplande aanpassing van de regels voor het uitleveren van verdachten. Critici vrezen dat China die regeling kan gebruiken om politieke activisten in handen te krijgen, bericht de krant South China Morning Post.

De betogers maakten hun ongenoegen duidelijk met een protestmars naar het parlement van de metropool, de zogeheten wetgevende vergadering (Legco). Die moet het voorstel goedkeuren. De organisatoren zeggen dat naar schatting 130.000 betogers deelnamen aan de manifestatie.

Het plan draait om het overdragen van verdachten aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag is, zoals China of Taiwan. De hoogste bestuurder van Hongkong kan straks de aanhouding bevelen van mensen die door dergelijke landen worden gezocht. Daarna mag ook de rechter zich er nog over uitspreken, bericht de krant.

De autoriteiten in de voormalige Britse kolonie, die binnen China een autonome status heeft, hadden het uitleveringsplan eerder al aangepast om critici tegemoet te komen. Verdachten kunnen straks niet worden uitgeleverd voor allerlei economische delicten.