Grote Belgische drugsbende opgerold

De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen in samenwerking met Belgische collega’s een drugsbende opgerold en daarbij in Algeciras en Antwerpen 1250 kilo cocaïne uit Ecuador in beslag genomen. Spaanse media meldden woensdag dat er 26 verdachten zijn opgepakt in België en Spanje. Ze zouden lid zijn van een internationale misdadige organisatie uit België die grote hoeveelheden cocaïne van Latijns-Amerika naar Europa bracht.

De organisatie had vertakkingen naar Spanje, Frankrijk, Nederland, Colombia en Ecuador. De hoofdverdachten woonden in België, maar reisden bijvoorbeeld naar de regio Málaga om er leiding te geven aan de ontscheping van containers met cocaïne die was verstopt in tropische hout.