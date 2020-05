Grote Bazaar in Istanbul mag 1 juni weer open

De beroemde Grote Bazaar van Istanbul gaat op 1 juni weer open in het kader van een versoepeling van de coronabeperkingen. Dat heeft de directeur van de bazaarcommissie, Fatih Kurtulmus, tijdens een persconferentie vrijdag bekendgemaakt, meldt de krant „Hürriyet”.

Niet alle toegangspoorten van de bazaar worden meteen geopend. Bezoekers zouden „ordelijk” worden binnengelaten. Iedereen moet een mondkapje dragen. Kurtulmus sprak ook over het meten van de temperatuur en veilige afstand tussen de bezoekers.

De bazaar, die vanaf de 15e eeuw is gebouwd en uitgebreid, is een van de populairste toeristische attracties in Turkije. In het vaak dichtbevolkte labyrint van overdekte steegjes zijn volgens het hoofd van de winkeliersvereniging, Hasan Firat, ongeveer 3600 winkels. Het toerisme is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het land, waarvan de economie en de munt al enige tijd sterk verzwakt zijn.

Turkije wil de coronabeperkingen in mei geleidelijk aan versoepelen. Vanaf maandag mogen onder andere kapperszaken en winkelcentra weer open. Donderdagavond meldde het ministerie van Volksgezondheid dat er in Turkije ongeveer 130.000 besmette personen zijn en ongeveer 3600 mensen zijn bezweken aan Covid-19.