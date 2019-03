Grote antiterrorisme-actie in Duitsland

In het westen van Duitsland is de politie in actie gekomen tegen mensen die ervan werden verdacht een aanslag te willen plegen. Ze worden echter alweer vrijgelaten. Duitse media spreken van elf arrestanten in twee deelstaten, Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) en Baden-Württemberg.

Het gaat volgens berichten van Bild voornamelijk om Tadzjieken van wie werd vermoed dat het jihadisten waren. Maar de Duitse justitie heeft later laten weten dat het toch geen terreurverdachten zijn.

De oorzaak van deze vergissing lag bij een 19-jarige Tadzjiek die in Essen vrijdag werd gearresteerd nadat hij met een auto door de binnenstad was geraasd, ook dwars door een voetgangerszone. Deze vreemde en gevaarlijke autorit zorgde voor angst voor aanslagen met voertuigen en daarom voor de politieacties. Het is niet bekendgemaakt wat de 19-jarige bezielde. Hij wordt beschuldigd van poging tot doodslag.