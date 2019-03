Grote antiterrorisme-actie in Duitsland

In het westen van Duitsland is de politie in actie gekomen tegen mensen die ervan worden verdacht een aanslag te willen plegen. Duitse media spreken van tien arrestanten in twee deelstaten, Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) en Baden-Württemberg. Het gaat volgens de berichten van Bild voornamelijk om Tadzjieken die het jihadisme zouden aanhangen.

Ze zouden mogelijk een aanslag hebben willen plegen in het centrum van Düsseldorf, de hoofdstad van NRW. Het is niet duidelijk of de aanhouding van de terreurverdachten iets te maken heeft met de arrestatie van een 19-jarige Tadzjiek die vrijdag met een auto door de binnenstad van Essen raasde, ook dwars door een voetgangerszone. Over de beweegredenen voor de levensgevaarlijke rit is nog niets bekend.