Grote antiterreuractie in noorden Duitsland

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben woensdagochtend in drie deelstaten invallen gedaan tijdens een grote antiterreuractie. Volgens Duitse media vielen de eenheden binnen op zeker tien plaatsen in Hamburg, Schleswig-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern in het noorden van Duitsland.

Het zou gaan om een actie tegen verdachten die terreurbewegingen in Syrië zouden ondersteunen, mogelijk Islamitische Staat. Justitie wilde niet reageren op de berichten in de media en kondigde aan later met een verklaring te komen.