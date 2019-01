Grote actie tegen wapensmokkelaars Berlijn

De Duitse politie heeft vier verdachten opgepakt bij een grote actie tegen internationale wapensmokkelaars. Die zouden handelen in omgebouwde handvuurwapens. Het gaat volgens de krant Die Welt om meer dan zevenhonderd pistolen, die vanuit Slowakije en Tsjechië naar de Duitse hoofdstad zijn gesmokkeld.

De politie zette onder meer de zwaarbewapende eenheid SEK in bij de invallen. Agenten doorzochten 26 panden in hoofdstad Berlijn en de aangrenzende deelstaat Brandenburg, zegt een politiewoordvoerster. De politie viel onder meer een café binnen in het hoofdstedelijke stadsdeel Spandau. In totaal werd gezocht naar tien verdachten.

Het Openbaar Ministerie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen.