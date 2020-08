Grote actie tegen georganiseerde misdaad Brazilië

De Braziliaanse politie is begonnen met een grote actie tegen de grootste misdadigersbende in het land, de Primeiro Comando da Captital (PCC). Braziliaanse media melden dat er zeshonderd arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd en justitie in negentien deelstaten en de hoofdstad Brasilia beslag heeft gelegd op bijna 40 miljoen euro.

Het onderzoek richt zich onder meer op betalingen die de misdadige organisatie maandelijks aan gevangen zittende leden zou doen. De PCC heeft daar volgens de rechercheurs een systeem voor ontwikkeld om te voorkomen dat de autoriteiten de betalingen in verband brengen met de activiteiten van de drugsbende.

Een groot aantal arrestatiebevelen is gericht tegen bendeleden die in gevangenissen zitten. De PCC stamt uit de jaren negentig en werd opgericht in een gevangenis in de deelstaat São Paulo. Circa een derde van de naar schatting ruim 20.000 bendeleden zit vast.