Grote actie Duitsland tegen Turkse motorclub

De Duitse politie is dinsdagochtend een grote actie begonnen tegen de motorclub Osmanen Germania. Op 41 plaatsen, vooral in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waren invallen.

Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken staat de groep in verbinding met de Turkse AK-partij en kringen rond de Turkse president Erdogan. De groep staat bekend als Turks nationalistisch en extreemrechts.

Bij de actie viel de politie binnen op adressen in onder andere Essen, Duisburg en Keulen in Noordrijn-Westfalen. Ook waren er invallen in de deelstaten Hessen en Baden-Württemberg.

Er zijn al eerder grote acties tegen de motorclub geweest.