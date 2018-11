Grote actie Bielefeld tegen rechtsextremisten

Naar schatting 6000 mensen zijn zaterdag in Bielefeld de straat opgegaan om te protesteren tegen een manifestatie van Die Rechte in de stad. Deze partij voor „volksstemming, soevereiniteit en cultuurbehoud” is volgens ingewijden een voortzetting van de opgeheven Duitse Volksunie en de verboden neonazistische Nationale Weerstand Dortmund (NWDO).

Aan de Die Rechte-betoging in Bielefeld deden ongeveer vierhonderd man mee, onder wie ook aanhangers van de rechts-extremistische NDP. Ze eisten de vrijlating van de bejaarde Holocaustontkenner Ursula Haverbeck, deze week 90 jaar geworden. De tegenactie trok meer belangstelling. Op een van de spandoeken was te lezen: „Standpunten die mensen verachten, zijn geen meningen maar misdaden”.

De politie had het centrum van de stad grotendeels afgesloten om beide partijen bij het station uit elkaar te houden.