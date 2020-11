Grootste ziekenhuis België sluit deuren voor bezoek

Het grootste academisch ziekenhuis van België, UZ Leuven, heeft vanwege het coronavirus de deuren gesloten voor bezoek. De maatregel geldt vooralsnog tot maandag 16 november maar kan verlengd worden, maakt het ziekenhuis, dat ook bekend staat als Gasthuisberg, bekend.

In een aantal gevallen geldt een uitzondering voor het bezoekverbod. Ouders mogen wel nog naar hun baby op de couveuse-afdelingen of hun zieke kind op de pediatrische afdelingen. Ook eerstegraadsfamilieden van patiënten aan het levenseinde kunnen hun partner of (schoon)familie bezoeken.

Er liggen momenteel 156 Covid-9-patiënten in het Leuvense ziekenhuis, van wie 49 op de intensivecare.

Ook in Antwerpen en Brussel laat een aantal ziekenhuizen geen bezoek meer toe.