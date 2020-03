Grootste stijging aantal doden Italië sinds uitbraak

In Italië is de grootste stijging van het aantal doden door het coronavirus geregistreerd sinds de uitbraak een maand geleden. De autoriteiten meldden vrijdag 627 nieuwe sterfgevallen, waardoor het totaal aantal slachtoffers nu 4032 bedraagt. Het gaat om een sprong van bijna 20 procent.

Donderdag haalde Italië China al in als het land met de meeste geregistreerde coronadoden. In China was de pandemie eind vorig jaar uitgebroken.

Tot nu toe was de grootste stijging in Italië 475 in een etmaal. China meldde nooit meer dan 150 nieuwe sterfgevallen per dag.