Grootste priemgetal ooit ontdekt

Het grootste priemgetal tot nu toe is ontdekt, een getal dat alleen door één en zichzelf kan worden gedeeld. Het getal bestaat uit 23.249.425 cijfers. Dat is bijna een miljoen cijfers meer dan de vorige recordhouder.

Het recordgetal is bekendgemaakt door de Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), een collectieve zoektocht naar zulke extreme getallen. Een computer had zes dagen non-stop rekenen nodig om het getal te vinden. Vervolgens werd het met vier verschillende programma’s op vier verschillende computers nagerekend. Wie het priemgetal zou printen, kan 9000 boekpagina’s vullen. „En als je elke seconde vijf cijfers binnen 2,5 centimeter invult, heb je 54 dagen later het getal van 118 kilometer lang”, aldus GIMPS.

Het recordgetal werd ontdekt door een vrijwilliger uit de Verenigde Staten, die zijn computer beschikbaar had gesteld voor de zoektocht. Hij krijgt mogelijk een beloning van 3000 dollar, omgerekend ongeveer 2500 euro. GIMPS hoopt een priemgetal van 100 miljoen cijfers te vinden.