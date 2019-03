Grootste moskee Turkije in gebruik genomen

De grootste moskee van Turkije, met ruimte voor 63.000 gelovigen, is donderdag in gebruik genomen. De gelovigen konden voor het eerst terecht voor het ochtendgebed in het enorme complex op de heuvel Çamlica, in het Aziatische deel van Istanbul. Dat heeft Ergin Külünk, de voorzitter van de culturele dienst die bouw begeleidde en mede financierde, bekendgemaakt. De officiële opening is op een later tijdstip, in het bijzijn van president Recep Tayyip Erdogan.

Aan de Çamlıca-moskee, die een koepelhoogte van 72 meter heeft en zes minaretten, is zes jaar gewerkt. De accommodatie heeft een totale oppervlakte van 15.000 vierkante meter en omvat behalve het gebedshuis onder meer ook een museum, bibliotheek, conferentiezaal en kunstgalerie.