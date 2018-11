Grootste militaire oefening Arabische staten

Strijdkrachten uit verscheidene Arabische staten hebben zich in Egypte verzameld voor een grootschalige militaire oefening in de buurt van Marsah Matruh, in het noordwesten van het land. Aan de manoeuvres, die zaterdag beginnen en tot 16 november duren, doen eenheden mee uit Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Koeweit, Jordanië en Egypte. Officieren uit Marokko en Libanon zijn uitgenodigd als waarnemers.

Volgens de regeringsgezinde krant Al-Ahram is ‘Arab Shield 1’, voor de gezamenlijke training van (speciale) eenheden van landmacht, luchtmacht en marine, de grootste die ooit is gehouden in de regio. Vorig jaar hebben de betrokken naties, die op goede voet staan met de VS, afgesproken samen te werken op het gebied van defensie en een soort ‘NAVO van het Midden-Oosten’ te vormen.