Grootste meerderheid Tories sinds 1970

De Conservatieve meerderheid in het Britse Lagerhuis die premier Boris Johnson heeft gehaald is de grootste sinds 1970. Volgens de tellingen tot nu toe hebben de Tories 78 zetels meer behaald dan de andere partijen samen, met 45 procent van de uitgebrachte stemmen.

Johnson toonde zich in zijn overwinningsspeech in zijn kiesdistrict Uxbridge uiterst tevreden met het resultaat. „We hebben gewonnen van Workington tot Woking, inclusief zetels die de Conservatieven al honderd jaar of langer niet wonnen. Zoals de oude zetel van (voormalig Labour-premier) Tony Blair in Sedgefield. We moeten ons realiseren wat voor aardverschuiving we hebben veroorzaakt.”

Naar verwachting brengt Johnson nog voor kerst zijn brexitdeal in stemming in het nieuw gevormde Lagerhuis.