Grootste kaars ter wereld brandt weer

Nederland heeft de ‘grootste kerstboom ter wereld’, Duitsland kan bogen op de grootste kaars ter wereld. Het is een 36 meter hoge stenen toren in het stadje Schlitz in de deelstaat Hessen, die is ingepakt met rode stof. Daar bovenop vormen honderden gloeilampjes een vlam van 6 meter hoog, waarmee de totale hoogte op 42 meter komt.

Elk jaar in november wordt de grootste kaars opgetuigd en ontstoken. Hij is opgenomen in het Guinness Book of Records.

De ‘grootste kerstboom’, ook bekend als de Gerbrandytoren in IJsstelstein, wordt dit jaar op 8 december ontstoken. Aan de tuidraden van de zendmast zijn honderden ledlampen bevestigd die tot in de wijde omtrek te zien zijn.