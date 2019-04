De luchthaven Changi in Singapore heeft een nieuwe attractie: de grootste indoorwaterval ter wereld. De zogeheten Rain Vortex is 40 meter hoog. Er wordt 37.000 liter water per minuut doorheen gepompt.

De waterval glinstert overdag in het zonlicht dat er doorheen schijnt. ’s Nachts wordt een gigantische licht- en geluidshow op de waterstroom geprojecteerd.