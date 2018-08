Grootste gevaar voor Lombok ligt op de loer: uitbraak van infectieziekten

Het grootste gevaar voor Lombok zijn niet de drie aardbevingen die het Indonesische eiland de afgelopen weken troffen. Veel gevaarlijker zijn de nieuwe dreigingen die op de loer liggen en voor meer slachtoffers kunnen zorgen: diarree en andere infectieziekten.

Dat zegt Anastasia Maylinda (kortweg Linda) van Yakkum Emergency Unit in Jogjakarta. Zaterdag keerde ze terug van het eiland Lombok, waar ze leidinggaf aan twee noodteams van Yakkum. Yakkum is een christelijke gezondheidsorganisatie die al sinds 1955 actief is. Yakkum maakt deel uit van het netwerk dat door Tear Nederland wordt ondersteund bij het bieden van noodhulp op Lombok in Indonesië. Met hulp van Tear is er in 2016 een netwerk opgezet van lokale christelijke organisaties en kerken dat hulp kan bieden bij rampen. Tear Nederland zegt blij te zijn dat Yakkum door dat netwerk en de training al vroeg kon reageren op de ramp.

Vorige week was na de aardbeving op zondag 5 augustus schoon drinkwater het grootste probleem. Een week eerder was er al een kleine beving, en vorige week woensdag volgde er een krachtige nabeving. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt op 436, zo meldden autoriteiten maandag in een tussenbalans. Dat aantal zal vermoedelijk nog stijgen.

De zorg van Yakkum strekt zich vooral uit naar de 350.000 daklozen en 1350 gewonden.

Transport

Flessen water zijn er op het eiland in principe voldoende aanwezig, zegt Linda. Probleem is het transport. „Wegen zijn kapot en bruggen liggen in puin. Hoelang je ook in de auto zit, je ziet alleen maar schade op Lombok. Het valt daarom niet mee om alle hulpgoederen op de juiste plek te krijgen.” In noodgevallen is de overheid bereid hulpgoederen per helikopter af te zetten.

In plaats van schoon flessenwater gebruiken mensen vaak water uit rivieren. „Dat zijn ze gewend, zeggen ze. De risico’s daarvan kunnen echter groot zijn.” Ook is er behoefte aan mobiele toiletten, om in opvangkampen hygiënische omstandigheden te creëren.

Naschokken

De twee noodteams op Lombok bestaan uit artsen en verpleegkundigen en omvatten in totaal zo’n tien mensen. Daarnaast is er een groep van ruim vijftig vrijwilligers van kerken op Lombok. Die komen vooral uit de hoofdstad Mataram.

Het duurde lang voordat alle slachtoffers van de beving waren bereikt, vertelt Linda. „Nog tot drie of vier dagen na de ramp troffen wij mensen met gebroken benen aan die nog niet waren geholpen. Als wij zoiets aantreffen, proberen we die mensen zo spoedig mogelijk in het ziekenhuis te krijgen, meestal met een ambulance.”

De angst voor een nieuwe beving en voor naschokken is groot, merken alle medewerkers van Yakkum. „Mensen kiezen ervoor in de openlucht te slapen. Het is nu de droge tijd, dus dat kan wel, maar ’s nachts kan er wel een koude wind staan. Mensen zijn echter bang. Op sociale media circuleren ook veel geruchten over nieuwe bevingen. Dat nepnieuws is verschrikkelijk.”

Linda kan de angst van de mensen goed begrijpen. „Een van onze teams besloot vorige week ook een nieuwe plek te zoeken toen er een scheur in de muur van de hotelkamer ontstond.”

Noodtoestand

De regering van Indonesië heeft de noodtoestand ingesteld tot 25 augustus, maar de internationale gemeenschap nog niet gevraagd om bijstand.

Yakkum is slechts een van de „vele honderden” organisaties die actief zijn na de ramp op Lombok. Inzet is er genoeg. Probleem is echter de coördinatie van al deze hulp. Linda: „Soms komen wij op een plek waar al een andere organisatie bezig is, dus de afstemming van de hulpverlening moet echt beter.”