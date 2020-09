‘Grootste gebied sinds 1987 afgebrand in Californië’

In Californië hebben natuurbranden inmiddels meer dan 8000 vierkante kilometer aan land verwoest, een record sinds 1987 volgens de brandweer. Talloze Californiërs hebben al een veilig heenkomen moeten zoeken vanwege de vuurzeeën.

„Het is voor het eerst in 33 jaar dat er meer dan 2 miljoen acres (8000 vierkante kilometer, red.) verloren zijn gegaan”, aldus brandweerwoordvoerder Lynne Tolmachoff. „Het is duidelijk een record. Het einde van het bosbrandenseizoen is nog ver weg.”

Maandagmiddag (lokale tijd) vochten nog altijd duizenden brandweermannen tegen de vlammen. In heel Zuid-Californië kregen mensen het bevel te evacueren en te schuilen. In Noord-Californië werden meer dan 200 mensen geëvacueerd door legerhelikopters om te ontsnappen aan een zich snel uitbreidende brand die begon in de buurt van de stad Fresno.

Gouverneur van Californië Gavin Newsom heeft zondag (lokale tijd) de noodtoestand uitgeroepen in vijf gebieden vanwege natuurbranden. Minstens acht personen zijn in de afgelopen drie weken omgekomen en zeker 3300 gebouwen zijn verwoest door de branden. Er zijn enkele tientallen gewonden, van wie sommigen ernstig.

Californië gaat gebukt onder verzengende temperaturen tot 49 graden in Woodland Hills zondag. Volgens de nationale meteorologische dienst was het de hoogste temperatuur die ooit in Los Angeles County is gemeten.