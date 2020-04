Grootste daling CO2-uitstoot verwacht sinds Tweede Wereldoorlog

Door de coronapandemie neemt de uitstoot van het schadelijke CO2 (kooldioxide) dit jaar wereldwijd af met 6 procent, verwacht de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO). Het zou dan de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog zijn.

De coronacrisis heeft gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen door minder transport en een lagere energieproductie, aldus de WMO. De baas van de organisatie noemt het goed nieuws op de „korte termijn”. Want de daling is niet genoeg om uiteindelijk te voldoen aan de internationale afspraken om de uitstoot van de gassen terug te dringen. Hij roept de wereld dan ook op het klimaatprobleem in dezelfde geest aan te pakken als het coronavirus.