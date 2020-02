Grootste dagelijkse stijging coronabesmettingen in Zuid-Korea

Het aantal mensen dat in Zuid-Korea is besmet met het nieuwe coronavirus is de afgelopen 24 uur gestegen met 594. Het gaat om de grootste dagelijkse stijging sinds het begin van de virusuitbraak in het land. 2931 mensen zijn nu besmet met het longvirus. De afgelopen 24 uur zijn drie mensen gestorven aan de gevolgen van ziekte. Het totale dodental ligt op 16.

Het aantal nieuwe gevallen stijgt snel in het Oost-Aziatische land. De eerste besmetting werd op 20 januari gemeld en drie dagen geleden kwam het aantal besmettingen boven de duizend. In Zuid-Korea wordt nu enorm streng getest, waardoor meer gevallen aan het licht komen. Daegu is de zwaarst getroffen regio, negentig procent van alle nieuwe ziektegevallen is daar vastgesteld.