Grootste bij na bijna 40 jaar weer gezien

De grootste bijensoort in de wereld, de Megachile pluto, is na bijna 40 jaar weer waargenomen. Dat gebeurde in een afgelegen gebied in Indonesië, zeggen onderzoekers.

De zogenoemde ‘vliegende bulldog’ was in 1981 voor het laatst gezien in het wild, zegt de Global Wildlife Conservation. Het is onderzoekers nu gelukt het beestje weer op te sporen. De gespecialiseerde fotograaf Clay Bolt noemt het „ongelofelijk” om in het echt te zien „hoe mooi en groot deze soort is”. Ook het geluid van de „enorme vleugels” maakte veel indruk op Bolt, die de bij fotografeerde.

De Megachile pluto is ongeveer even groot als een menselijke duim en leeft op de Noord-Molukken. De Britse bioloog Alfred Russel Wallace ontdekte het enorme insect in de negentiende eeuw. Onderzoeker Eli Wyman, die Bolt vergezelde, sprak de hoop uit dat de herontdekking van de soort zal leiden tot nieuw onderzoek dat meer inzicht geeft in de „leefgeschiedenis van deze erg unieke bij”.