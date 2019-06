Grootse herdenking D-day aan Franse kust

Het gold als de grootste militaire amfibische operatie uit de geschiedenis. Tienduizenden geallieerde militairen landden 75 jaar geleden op de stranden van Normandië om West-Europa te bevrijden. Deze week werd de invasie op de Franse kust groots herdacht.

Tal van hoogwaardigheidsbekleders namen aan de ceremoniën en festiviteiten deel. Onder hen waren onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. Ook de premiers van Groot-Brittannië en Canada, Theresa May en Justin Trudeau maakten hun opwachting.

Zij hielden gloedvolle toespraken en onthulden standbeelden. Ze bezochten een kerkdienst of een van de militaire erevelden. Ze spraken over het belang van vrijheid en over de moed van de militairen die op 6 juni 1944 hun veelaal jonge levens waagden om de laatste fase van de strijd tegen de nazi’s in te gaan.

Maar de belangrijkste rol was weggelegd voor de honderden veteranen die bij de herdenking aanwezig waren. Sommigen waren nog vitaal genoeg om een parachutesprong boven het gebied te wagen. Anderen volgden de plechtigheid vanuit een rolstoel. De meesten behangen met een keur aan onderscheidingen. Ze kónden er ook dit keer nog bij zijn. Zolang het duurt, want ze hebben allemaal de leeftijd der zeer sterken al ver overschreden. Opdat de volgende generatie niet zal vergeten.