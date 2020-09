Grootschalige verdeling van voedselpakketten in Suriname

De Surinaamse regering gaat deze week op grote schaal voedselpakketten uitdelen. De steun is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bedoeld voor mensen die als gevolg van bijvoorbeeld de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het gaat naar verwachting om honderdduizenden mensen.

In tegenstelling tot bij eerdere distributieprojecten in Suriname hoeven de behoeftigen zich nu niet zelf aan te melden. Het ministerie maakt gebruik van bestaande bestanden zoals dat van mensen die een oudedagvoorziening of kinderbijslag krijgen.

In de pakketten zitten bijvoorbeeld groenten, toiletpapier, bloem en thee. Ze hebben een waarde van bijna 30 euro en worden thuisgebracht, zodat mensen niet urenlang in de rij hoeven te staan. Dat was enkele maanden geleden nog wel het geval bij de uitreiking van dergelijke pakketten.

De bezorging van de pakketten gebeurt door medewerkers van de ministeries van Sociale Zaken, Defensie en Regionale Ontwikkeling. Ook de gekozen leden van de ressortraden zullen hun steentje bijdragen, zegt coördinator Soulamy Laurens.

„Het is een behoorlijke klus, maar het is ook niet de eerste keer dat we op deze schaal pakketten naar de mensen brengen. Vorige regeringen hebben dat ook gedaan. In principe is het nu een eenmalig project, maar ik hoop dat het voor bepaalde groepen tot een structureel programma kan uitgroeien”, aldus Laurens. „Vooral in Paramaribo zijn er mensen die het moeilijk hebben.”