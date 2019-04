Groothertog Jean (98) van Luxemburg overleden

Groothertog Jean, oud-staatshoofd van Luxemburg, is dinsdag overleden. Dat heeft het Luxemburgse hof in een kort communiqué bekendgemaakt.

Groothertog Jean was 98 jaar. Hij regeerde vanaf 1964 en droeg in 2000 de troon over aan zijn oudste zoon Henri, de huidige groothertog van Luxemburg.

„Het is met grote droefheid dat ik het overleden van mijn geliefde vader bekendmaak. Onze koninklijke hoogheid groothertog Jean heeft ons in vrede verlaten, omringd door de liefde van zijn familie”, schrijft groothertog Henri.

De gezondheid van Jean was tijdens het paasweekend fors achteruit gegaan. In de dagen ervoor was Jean met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis.

Groothertog Jean behoorde tot de laatste veteranen van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Hij nam als luitenant en verbindingsofficier van de Irish Guards deel aan de geallieerde landingen in juni 1944 in Normandië; daarna trok hij met de Britten op naar Brussel.

Na een kort uitstapje om deel te nemen aan de bevrijding van Luxemburg-stad voegde hij zich bij zijn in Nederland gelegerde regiment, dat strijd leverde bij Elst en Nijmegen. De Irish Guards rukten uiteindelijk op naar Duitsland, waarna Jean afzwaaide. Van Nederland ontving hij onder meer het Oorlogsherinneringskruis.

Jean trouwde in 1953 met prinses Joséphine-Charlotte, zus van de Belgische koningen Boudewijn en Albert II. Samen kregen zij vijf kinderen. In 1964 volgde hij zijn moeder groothertogin Charlotte op als staatshoofd van Luxemburg, een functie die hij tot oktober 2000 vervulde.

Na zijn aftreden trok Jean zich terug op kasteel Fischbach, in het noorden van Luxemburg. Zijn vrouw overleed in 2005 en met het klimmen der jaren nam hij steeds minder deel aan het openbare leven, al was Jean in 2014 wel in Normandië aanwezig voor de grote internationale herdenking van D-Day.

Zijn 95e verjaardag werd drie jaar geleden nog uitbundig gevierd, in aanwezigheid van onder anderen prinses Beatrix. De relaties met de Nederlandse koninklijke familie zijn, mede door de gedeelde geschiedenis tussen de Oranjes en het vorstenhuis van Luxemburg, altijd bijzonder hartelijk geweest.