Treinstation Gare du Lyon in Parijs is vrijdag ontruimd vanwege een grote brand. Dat maakte de Franse politie bekend op Twitter. Over de oorzaak is nog niets bekend. De vlammen woeden net buiten het station.

„Vermijd het gebied en laat de hulpdiensten toe om in te grijpen”, zegt de politie. Op beelden is enorm veel rook te zien. Ook staan er veel omstanders te kijken.