Groot tractorprotest om Duits landbouwbeleid

In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen protesteren boeren maandag massaal tegen het landbouwbeleid van de regering. In het stadscentrum van Bielefeld is het zwaartepunt van het protest. Maandagochtend waren al ruim vijfhonderd tractoren onderweg, meldt de politie. Er wordt ernstige verkeershinder verwacht.

In verschillende plaatsen in de regio wordt er maandag geprotesteerd. In Bonn waren de eerste acties, meldden verschillende media. De boeren willen in etappes via Bonn naar Keulen, Düsseldorf en Dortmund rijden. Uiteindelijk komen ze naar verwachting rond 17.00 uur samen in Bielefeld. Het tractorkonvooi wordt begeleid door de politie, die benadrukt dat vooralsnog alles vreedzaam verloopt.

Ook dinsdag worden er protestacties verwacht. Boeren zullen dan richting hoofdstad Berlijn trekken. Zij zijn onder meer ontevreden over de regelgeving rond meststoffen.

Nederlandse boeren hebben de afgelopen tijd ook meerdere keren geprotesteerd. Ze zijn het niet eens met het huidige stikstofbeleid van de regering. In oktober nog kwamen veel boeren met hun tractoren samen op het Malieveld in Den Haag. Ook maandag werden weer nieuwe acties aangekondigd. Boeren gaan tussen 12.30 en 14.00 uur door heel het land op- en afritten van snelwegen blokkeren.