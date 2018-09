Groot protest tegen vreemdelingenhaat Hamburg

Circa 10.000 mensen hebben woensdag in Hamburg betoogd tegen vreemdelingenhaat en tegen „de rechtse hetze” van ultrarechts. De aanleiding voor het massale protest was de aangekondigde betoging van de als rechts-extremistisch geldende beweging ‘Merkel Moet Weg’. Daar kwamen uiteindelijk slechts 180 demonstranten op af.

De politie scheidde de betogers en het is vrijwel niet tot ongeregeldheden gekomen. De tegenstanders van de beweging Merkel Moet Weg overstemden de rechts-radicale sprekers.

Eind augustus werd in Chemnitz een 35-jarige Duitser doodgestoken. Hoofdverdachte is een Iraakse man die met valse identiteitsbewijzen zou hebben geprobeerd asiel te krijgen. De zaak heeft geleid tot een reeks manifestaties in Duitsland van ultrarechts en rechtse populisten die zich tegen buitenlanders keren. Hun tegenstanders komen dan vaak ook betogen.

Afgelopen zaterdag waren volgens de autoriteiten 8000 tegenstanders van migranten en migratie, onder wie leden van extreemrechtse groepen op de been en 3000 betogers tegen de stromingen die vreemdelingenhaat aanwakkeren.