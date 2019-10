Groot protest tegen autonomie Oost-Oekraïne

In de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben zondag duizenden mensen gedemonstreerd tegen het voornemen van de regering om de oostelijke regio, die in handen is van pro-Russische rebellen, autonomie te verlenen. Dat plan maakt deel uit van een deal die met Moskou is gesloten om einde te maken aan het vijfjarige conflict in Oost-Oekraïne.

Veel inwoners spreken van verraad door president Volodimir Zelenski, die in april is beëdigd. Vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland kwamen dinsdag overeen om in de Donbass-regio verkiezingen te houden en nieuwe wetgeving op te stellen die de regio een speciale status geeft. Dat moet wel eerst goedgekeurd worden door het Oekraïense parlement.

De strijdkrachten van Kiev vechten sinds 2014 tegen pro-Russische separatisten in de Donbass-regio. Het conflict heeft al meer dan 13.000 levens geëist.