Groot protest in Haïti tegen president Moise

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn zondag duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Jovenel Moise. De demonstranten eisen zijn aftreden omdat hij wordt verdacht van verduistering.

De veelal jonge demonstranten werden geleid door tientallen motorrijders. Ze wierpen barricades op van brandende banden. Hierdoor zijn twee nabijgelegen gebouwen ook in brand gevlogen. Ook waren er relletjes bij het presidentiële paleis.

Moise wordt ervan verdacht dat hij geld bedoeld voor hulp aan Venezuela heeft gestolen. Het hulpprogramma is al sinds de start in 2008 omstreden. Zo werd eens de opdracht voor het bouwen van een weg in Venezuela aan twee bedrijven gegeven. Na onderzoek bleken de bedrijven hetzelfde belastingnummer en hetzelfde personeel te hebben. Moise was voor hij president werd de baas bij één van deze bedrijven.