Groot proces in het Duitse Giessen tegen online drugsverkopers

In het congrescentrum van het Duitse Giessen is woensdag het proces begonnen tegen zeven mannen die ervan worden beschuldigd de grootste illegale Duitse drugsmarkt op het darknet te hebben ontwikkeld en geëxploiteerd. Er zijn in deze zaak in totaal elf verdachten, onder wie een Nederlander. De anderen komen uit voornamelijk Duitsland, Polen en Turkije. Vier verdachten moeten in een later stadium voor de rechter verschijnen, meldden Duitse media.

De drugs zouden uit Nederland naar Duitsland zijn gesmokkeld en per post aan klanten verstuurd. Er kunnen straffen tot 15 jaar cel worden geëist. Het drugsnetwerk heette Chemical Revolution en het werd in 2017 actief. Kopers betaalden met virtueel geld, zoals bitcoins. De verdachten zouden ook via de eerder opgerolde marktplaats Wall Street Market drugs hebben verkocht.

In het onderzoek van meer dan een jaar heeft de politie op diverse adressen grote hoeveelheden amfetamine, cannabis, MDMA, cocaïne, heroïne, xtc-pillen en LSD in beslag genomen. De politie kwam de bende in het voorjaar van 2018 op het spoor en de meeste verdachten zijn in de periode februari - april 2019 opgepakt. De bendeleider zou een Duitser uit de omgeving van München zijn die op Mallorca woont, maar bij een bezoek aan Duitsland werd opgepakt.

Het gerechtsgebouw van Giessen, ten noorden van Frankfurt, is niet berekend op grote zaken en al helemaal niet als er afstand moet worden gehouden vanwege de coronacrisis. Daarom ging het proces in een congreshal van start. In de hal zijn geen cellen voor de verdachten; die moeten tijdens pauzes plaatsnemen in een gevangenisbus op de parkeerplaats.