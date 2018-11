Groot massagraf ontdekt in Ethiopië

In het oosten van Ethiopië heeft de politie een groot massagraf ontdekt. Daarin lagen ongeveer tweehonderd lijken. Volgens de Ethiopische staatstelevisie lagen de doden er al enkele maanden.

Het massagraf werd ontdekt in de regio Oromia, bij de grens met Somalië. De komende twee weken worden de lijken opgegraven. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de massamoord.

Wel waren er in augustus hevige gevechten tussen verschillende stammen in de regio. Daarbij vielen tientallen doden.