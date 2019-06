Groot deel van Kleef ontruimd na vondst bom

Een groot deel van de Duitse stad Kleef wordt ontruimd vanwege de vondst van een zware bom uit vermoedelijk de Tweede Wereldoorlog. Die werd woensdag gevonden bij bouwwerkzaamheden in de buurt van het stadhuis, melden lokale media.

Experts willen de bom om 17.30 uur onschadelijk maken. De veiligheidsdiensten hebben een grote risicozone aangewezen. Inwoners, werknemers en bezoekers wordt verzocht dat gebied te verlaten. Ze worden onder meer opgevangen in de brandweerkazerne. Mensen die slecht ter been of ziek zijn, worden door de hulpdiensten opgehaald.

Kleef ligt net over de grens bij Nijmegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.