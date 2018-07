Groot datalek bij honderd autobedrijven

Gevoelige informatie van meer dan honderd autobedrijven, waaronder Volkswagen, Tesla en Toyota, zijn zomaar op internet te vinden geweest. De bedrijven hebben allemaal samengewerkt met een klein Canadees bedrijf, Level One Robotics and Controls, meldt The New York Times.

De tienduizenden documenten die op straat lagen bevatten blauwdrukken en bedrijfsschema’s, contracten, facturen en gescande rijbewijzen en paspoorten. Bovendien waren geheimhoudingsverklaringen te vinden. „Dat was een grote rode vlag”, zegt onderzoeker Chris Vickery, die op het datalek stuitte.

Het is niet duidelijk wie de data heeft gezien. Het Canadese bedrijf heeft onmiddellijk de informatie offline gehaald.