Groot-Brittannië zet zich schrap voor tweede stormweekend

Groot-Brittannië verwacht hevige overlast van de storm Dennis, waarbij naar verwachting in een etmaal net zoveel regen valt als normaal gesproken in één maand. De tweede storm in een week zal veel overlast veroorzaken op de weg, het spoor en voor de luchtvaart. Er zijn al bijna driehonderd vluchten geannuleerd.

Naar verwachting zullen op verschillende plaatsen overstromingen ontstaan, nadat vorige week door Ciara ook al honderden huizen waren ondergelopen. De Britse meteorologische dienst verwacht dat de schade dit keer nog groter is, omdat de bodem al is verzadigd en nu rekening moet worden gehouden met zware regenval, stormwinden en smeltende sneeuw. Op verschillende plaatsen is het leger ingezet.

De dienst waarschuwt voor levensgevaarlijke situaties door Dennis, die in Nederland waarschijnlijk minder heftig zal zijn.