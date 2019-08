Groot-Brittannië stapt uit Interrail

Groot-Brittannië stapt na 47 jaar uit het Europese Interrail en Eurailprogramma. Dit heeft het overkoepelende orgaan van Britse spoorwegen, de RDG, woensdag bekendgemaakt. Het heeft niets met de brexit te maken, aldus de koepelorganisatie die stelt dat de oorzaak een conflict is met de Eurail Group die de uitvoer van het programma beheert, meldde de BBC.

De in Nederland gevestigde Eurail Group maakt van de Interrailkaart en de Eurailkaart één kaart voor het tijdelijke gebruik van de spoorwegen in meer dan dertig Europese landen. Interrail is voornamelijk bestemd voor burgers van de EU en Eurail voor mensen uit andere landen. Een samenvoeging zou volgens de RDG schadelijk zijn voor de verkoop van de eigen British Rail-Pass.

Met ingang van 2020 kan de kaarthouder met Interrail of Eurail alleen nog met de Eurostar naar het Saint Pancras Station in Londen, tenzij de in dit jaar gekochte kaart nog geldig is. Maar de meeste Interrailkaarthouders moeten dan een British Rail-Pass kopen om verder te treinen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.