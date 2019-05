Groot-Brittannië doet mee aan EU-verkiezingen

Groot-Brittannië doet mee aan de Europese verkiezingen op 23 mei. De minister van het Britse kabinet David Lidington kondigde dat dinsdag aan. Hij zei er bij dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat politici hun plek in het EU-parlement ook daadwerkelijk in moeten gaan nemen.

Londen moet Europese verkiezingen uitschrijven omdat het parlement niet op tijd een akkoord over brexit heeft goedgekeurd en het land dus nog lid is als de stembusgang gepland staat. De overeenkomst die de Britse premier Theresa May met de EU heeft gesloten, is al drie keer weggestemd door het Lagerhuis. Onderhandelingen met oppositiepartij Labour over een vertrekregeling hebben nog geen resultaat opgeleverd.

Het nieuwe EU-parlement treedt op 2 juli aan.

May wilde voorkomen dat haar land Europese verkiezingen moest uitschrijven maar dat is haar niet gelukt. Haar kabinetsminister verkondigde dat het „helaas niet mogelijk is” om het brexitproces op tijd af te ronden. „We zullen onze inspanningen verdubbelen om er zeker van te zijn dat de vertraging zo kort mogelijk is”, aldus Lidington.

Als de gekozen Britse EU-parlementariërs uiteindelijk niet aantreden tijdens de eerste zittingsdag van het EU-parlement, krijgen alle andere landen er zetels bij. Nederland gaat in dat geval van 26 naar 29 plekken.