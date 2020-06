Groot-Brittannië al twee maanden steenkoolvrij

Groot-Brittannië heeft twee maanden geen steenkool verstookt om stroom op te wekken en dat is een record voor het land. Sinds eind negentiende eeuw worden steenkolen gebruikt om energie te genereren.

In de Britse energiemix is de rol van steenkolen de afgelopen jaren flink afgebouwd. Zeven jaar geleden lag het aandeel van kolen nog op 40 procent, tegenover 2,5 procent in 2019. Sinds twee maanden is de laatste kolencentrale van het stroomnet af in Groot-Brittannië.

De afhankelijkheid van steenkool in het land is gedaald doordat er meer is geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Verder speelt mee dat gas een stuk goedkoper is geworden ten opzichte van steenkool. De coronacrisis speelt ook een rol aangezien de vraag naar elektriciteit is gedaald.