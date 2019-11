Groot boerenprotest verstopt Berlijn

Boeren hebben dinsdag met hun trekkers de Duitse hoofdstad Berlijn nagenoeg lamgelegd. De agrariërs zijn massaal naar Berlijn gekomen om te protesteren tegen het landbouwbeleid van de Duitse regering.

Rond het middaguur begint de demonstratie bij de Brandenburger Tor, nabij de Bondsdag in het centrum. In de aanloop daarnaartoe veroorzaakten de boeren opstoppingen in het verkeer en kwam het verkeer in het centrum van Berlijn bijna tot stilstand. Volgens de politie ging het om 5095 tractoren die onder begeleiding door de deelstaat Brandenburg naar Berlijn reden.

De protesten richten zich op aangescherpte regels voor de bescherming van insecten en het milieu en het inperken van het uitrijden van mest ter bescherming van het grondwater. De organisatoren verwachten zo’n 10.000 boeren en 5000 tractoren bij de Brandenburger Tor.

Nederlandse boeren hebben de afgelopen tijd ook meerdere keren geprotesteerd. Ze zijn het niet eens met het huidige stikstofbeleid van de regering. In oktober nog kwamen veel boeren met hun tractoren samen op het Malieveld in Den Haag.