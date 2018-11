Groot boerengezin Van der Poel gespaard bij felle brand

„Het is genade dat we nog leven”, zegt Gertrude van der Poel (24) uit het Zuid-Afrikaanse Cullinan. Een felle brand legde de boerderij van haar vader deze week binnen een halfuur in de as. Het grote, niet-verzekerde gezin bleef gespaard.

„Zo veel genade”, herhaalt Gertrude van der Poel vrijdag per telefoon vanuit Zuid-Afrika een paar keer. „Wat een wonder.”

De familie Van der Poel is in de nacht van dinsdag op woensdag in diepe rust. Onder meer de 56-jarige vader, weduwnaar André van der Poel, en zijn veertien kinderen liggen te slapen. Hij heeft vijftien kinderen, waarvan één recent naar Nederland terugkeerde. Zijn vrouw Helena overleed zeven jaar geleden.

Onraad

Gertrudes verloofde, die ook op de boerderij slaapt, ruikt zo rond één uur ’s nachts onraad. „Hij lag met een paar kleintjes op een slaapkamer, vlakbij de zolder. Daar begon de brand, door kortsluiting. Mijn verloofde werd wakker, hij was benauwd en hoorde geknetter. Al snel stond heel de zolder in brand, ook vanwege het brandbare rieten dak.”

Op tijd slaat de man alarm. „Hij is snel het huis door gerend en bonkte op de slaapkamerdeuren. Het kostte moeite om ons wakker te krijgen. We lagen in diepe slaap.”

De ouderen brengen eerst „alle kleintjes” in veiligheid, vertelt oudste dochter Gertrude. „Die hebben we in een bakhokje neergezet. Daar bleven ze lief bij elkaar zitten.”

Walm

Vergeefs proberen enkele gezinsleden de brand te blussen. „Omdat de zolder geen ramen heeft, kwam de enige zuurstof voor de brand van het punt waar wij stonden. We kregen rook en walm binnen. Mijn oudste broer stond te wankelen. Ik probeerde zelf ook om het vuur te blussen. Maar er was geen houden meer aan. Binnen een halfuur stond de boerderij helemaal in brand. Alles was veranderd in een vuurzee. Als mijn verloofde ons niet had gewaarschuwd, waren we misschien bedwelmd en levend verbrand. Maar alleen een klein hondje heeft de brand niet overleefd.”

De Van der Poels, die thuislezers zijn, hadden tien minuten om nog wat bezittingen mee te nemen, vertelt Gertrude van der Poel. „Denk aan Bijbelse boeken, kleding en vuurwapens.”

Voor een deel bivakkeert de familie nu in een kantoorruimte naast de boerderij. „Door die ruimte tijdens de brand nat te houden, konden we voorkomen dat het vuur oversloeg.”

Hard gelag

Zeker voor weduwnaar Van der Poel is de brand een hard gelag, vertelt zijn dochter. Zo’n 23 jaar geleden emigreerde hij vanuit Giessenburg naar de Zuid-Afrikaanse plaats Cullinan, ten oosten van Pretoria. „Vader heeft hier met mijn moeder gelukkige jaren gehad. Herinneringen daaraan zijn door de brand vrijwel verdwenen. Vader is alles kwijt. Daar komt nog bij dat we een paar maanden geleden ook al brand hadden. Toen is een deel van het land vernietigd.” Tussen de puinhopen deed de familie wel een bijzondere vondst. „De trouwringen van vader en moeder.”

Blij is Gertrude van der Poel met hulp vanuit de lokale gemeenschap. „De hele tijd komen er auto’s aanrijden die spullen brengen. We krijgen maaltijden en huisraad, zoals dekens. We hebben allemaal inmiddels onze eigen bekers en borden.” Ook in Nederland springen geliefden bij. Zoon Hugo van der Poel is via internet een inzamelingsactie gestart. Die leverde tot en met vrijdagmiddag al ruim 3000 euro op.

De familie wil in Zuid-Afrika zo snel mogelijk de draad weer oppakken, zegt dochter Gertrude. Vrijdagochtend gingen de kinderen voor het eerst na de brand weer naar school. „Het huis is al platgegooid. We willen een nieuw huis bouwen.”

