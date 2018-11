Grondstof speed bij Nederlandse bloemen

De Spaanse politie heeft tussen een lading bloemen uit Nederland een grote voorraad vloeistoffen gevonden die waren bedoeld voor het produceren van speed. De politie meldde dat negen personen zijn aangehouden in Bilbao, Burgos, Cuenca, Madrid en Torrevieja. Zij worden verdacht van het smokkelen van de olieachtige vloeistoffen en het verspreiden ervan op Spaans grondgebied.

Agenten hebben in totaal 52 liter van de olieachtige stof in beslag genomen. Daarvan zou ruim 200 kilo speed kunnen worden geproduceerd. Volgens de politie is niet eerder zo’n grote voorraad van dit soort vloeistoffen in Spanje onderschept.

De politie volgde de bende al zes maanden. Die was al een tijdje bezig met het importeren van materiaal uit Nederland voor het opzetten van een laboratorium voor de productie van speed. Dat laboratorium zou in het noorden van Spanje moeten komen.