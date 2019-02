Grondpersoneel vliegveld Hamburg staakt

De Duitse vakbond voor de dienstverlenende sector Verdi heeft zondagavond onverwachts een staking uitgeroepen voor de luchthaven van Hamburg. Het grondpersoneel legt het werk maandag vanaf 3.00 uur neer. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met vertragingen en annulering van vluchten.

Reden voor de prikactie is volgens Verdi het ontoereikende bod van de werkgevers in de loononderhandelingen. Een woordvoerster van het vliegveld noemde de onaangekondigde 24 uursstaking „volledig overtrokken en buitenproportioneel”. Ze riep reizigers op vroeg te komen en als dat mogelijk is slechts handbagage mee te nemen. Voor maandag staan 388 aankomende en vertrekkende vluchten gepland.

Verdi eist voor de bijna duizend medewerkers in de dienstverlening op Hamburg Airport, onder wie beladers, bagageverwerkers en buschauffeurs, een salarisverhoging van 275 euro per maand. Enkele weken geleden zorgde een staking van de luchthavenbeveiliging voor veel ongerief.