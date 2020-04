Groep van grote economieën (G7) coördineert aanpak coronavirus

De zeven grootste economieën van de wereld (G7) praten donderdag tijdens een videoconferentie over de coronacrisis. De Amerikaanse president Donald Trump, dit jaar hoofd van de G7, buigt zich met de leiders van Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada, Japan en Duitsland over de verdere aanpak.

De bedoeling is de nationale reacties op de coronapandemie te coördineren. Trump zag zich door de crisis gedwongen de jaarlijkse top van de groep, gepland in juni, te annuleren. De G7-leiders hielden op 16 maart al een videoconferentie over de aanpak van de pandemie. Voor de groep was dat de eerste keer in deze vorm.

De G7-landen zijn het onderling al eens over schuldenverlichting voor de armste landen in de wereld. Die arme landen mogen het aflossen van hun schulden aan andere landen tijdelijk onderbreken. De G7 willen wel nog instemming van China, de G20-landen en de zogenoemde Club van Parijs (de groep landen die het meeste geld uitleent).