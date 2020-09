Groep van bijna honderd Haïtiaanse migranten gered op zee

Meer dan negentig Haïtiaanse migranten zijn door mensensmokkelaars achtergelaten op zee toen zij vanuit Colombia de oversteek naar Panama probeerden te maken. De groep wilde uiteindelijk de Verenigde Staten bereiken, meldde de Colombiaanse marine dinsdag.

Volgens de marine zaten de migranten in een motorboot onderweg naar Darién, een moeilijk begaanbaar junglegebied op de grens van Panama en Colombia dat onder smokkelaars een van de belangrijkste routes is geworden om migranten illegaal door Centraal-Amerika naar de Verenigde Staten te loodsen. Met name Afrikanen, Cubanen en Haïtianen zouden gebruik maken van de route.

De motor van het vaartuig begaf het, aldus de marine, waardoor 61 volwassenen en 33 minderjarigen vast kwamen te zitten op zee. Een vissersboot trok de boot naar een haven in de nabijgelegen Colombiaanse gemeente Acandí, waar de marine de groep opving en later overgaf aan de autoriteiten.

In 2020 heeft Colombia volgens cijfers van de overheid tot dusver ruim 3800 ongedocumenteerde migranten uitgezet. Daaronder zouden meer dan drieduizend Haïtianen zijn.