Groep tijdens jaarwisseling vast in attractie

Acht mensen hebben in het Franse Rennes tijdens de jaarwisseling ’s nachts vastgezeten op ongeveer 50 meter hoogte. Ze waren gestrand in een defecte kermisattractie, meldt burgemeester Nathalie Appéré. Pas dinsdagochtend vroeg hadden alle gedupeerden weer vaste grond onder de voeten.

De attractie bestaat uit een draaiende metalen arm, die rond 20.00 uur ’s avonds door een storing was vastgelopen in verticale stand. Het lukte niet de inzittenden met een ladder te redden uit hun benarde positie. De vijf jongeren en drie volwassenen bevonden zich te ver van de grond. Daardoor moest uiteindelijk een helikopter worden opgetrommeld om de onfortuinlijke kermisbezoekers in veiligheid te kunnen brengen.

Eén van de gedupeerden, een 47-jarige man, zei tegen France Bleu in elk geval het vuurwerk goed te hebben gezien. Toch hoopt de man dat dergelijke avonturen hem op de volgende oudejaarsavond bespaard blijven. Dan wil hij gewoon thuisblijven met champagne binnen handbereik.